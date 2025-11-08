Današnja cena Striker League

Današnja cena kriptovalute Striker League (MBS) v živo je $ 0.0010534, s spremembo 5.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MBS v USD je $ 0.0010534 na MBS.

Kriptovaluta Striker League je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 658,832, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 625.44M MBS. V zadnjih 24 urah se je MBS trgovalo med $ 0.00098123 (najnižje) in $ 0.00105662 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.58, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00095451.

V kratkoročni uspešnosti se je MBS premaknil -0.29% v zadnji uri in +4.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Striker League (MBS)

Tržna kapitalizacija $ 658.83K$ 658.83K $ 658.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Zaloga v obtoku 625.44M 625.44M 625.44M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Striker League je $ 658.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MBS je 625.44M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.05M.