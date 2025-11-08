Današnja cena Strategic ETH Reserve

Današnja cena kriptovalute Strategic ETH Reserve (SΞR) v živo je $ 0.00015865, s spremembo 0.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SΞR v USD je $ 0.00015865 na SΞR.

Kriptovaluta Strategic ETH Reserve je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,865.31, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M SΞR. V zadnjih 24 urah se je SΞR trgovalo med $ 0.00015758 (najnižje) in $ 0.00015946 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.283912, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000145.

V kratkoročni uspešnosti se je SΞR premaknil +0.19% v zadnji uri in -72.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Strategic ETH Reserve (SΞR)

Tržna kapitalizacija $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Strategic ETH Reserve je $ 15.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SΞR je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.87K.