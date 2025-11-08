BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Stoopid Cats v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija STOCAT je 256,017 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STOCAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Stoopid Cats v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija STOCAT je 256,017 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STOCAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o STOCAT

Informacije o ceni STOCAT

Kaj je STOCAT

Uradna spletna stran STOCAT

Tokenomika STOCAT

Napoved cen STOCAT

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Stoopid Cats Logotip

Stoopid Cats Cena (STOCAT)

Nerazporejeno

Cena 1 STOCAT v USD v živo:

$0.00035105
$0.00035105$0.00035105
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Stoopid Cats (STOCAT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:59:57 (UTC+8)

Današnja cena Stoopid Cats

Današnja cena kriptovalute Stoopid Cats (STOCAT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STOCAT v USD je -- na STOCAT.

Kriptovaluta Stoopid Cats je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 256,017, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 729.30M STOCAT. V zadnjih 24 urah se je STOCAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00152819, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STOCAT premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stoopid Cats (STOCAT)

$ 256.02K
$ 256.02K$ 256.02K

--
----

$ 522.71K
$ 522.71K$ 522.71K

729.30M
729.30M 729.30M

1,489,005,018.13
1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

Trenutna tržna kapitalizacija Stoopid Cats je $ 256.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STOCAT je 729.30M, skupna ponudba pa znaša 1489005018.13. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 522.71K.

Zgodovina cene Stoopid Cats, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152819
$ 0.00152819$ 0.00152819

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen Stoopid Cats (STOCAT) v USD

Danes je bila sprememba cene Stoopid Cats v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Stoopid Cats v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Stoopid Cats v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Stoopid Cats v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-10.22%
60 dni$ 0-47.45%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Stoopid Cats

Napoved cene Stoopid Cats (STOCAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STOCAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Stoopid Cats (STOCAT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Stoopid Cats lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Stoopid Cats v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STOCAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Stoopid Cats.

Kaj je Stoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025.

At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community.

The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders.

In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition.

The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform.

$STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships.

Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment.

Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience.

With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Stoopid Cats (STOCAT)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Stoopid Cats

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Stoopid Cats?
Če bi kriptovaluta Stoopid Cats rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Stoopid Cats.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:59:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Stoopid Cats (STOCAT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Stoopid Cats

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6500
$0.6500$0.6500

+1,200.00%

Inspect

Inspect

INSP

$0.02000
$0.02000$0.02000

+217.46%

Flux

Flux

FLUX

$0.25542
$0.25542$0.25542

+133.62%

0G

0G

0G

$1.624
$1.624$1.624

+55.55%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000008720
$0.000008720$0.000008720

+45.33%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.