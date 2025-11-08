Današnja cena Stoopid Cats

Današnja cena kriptovalute Stoopid Cats (STOCAT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STOCAT v USD je -- na STOCAT.

Kriptovaluta Stoopid Cats je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 256,017, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 729.30M STOCAT. V zadnjih 24 urah se je STOCAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00152819, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STOCAT premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stoopid Cats (STOCAT)

Tržna kapitalizacija $ 256.02K$ 256.02K $ 256.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K Zaloga v obtoku 729.30M 729.30M 729.30M Skupna ponudba 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

