Današnja cena Stool Prisondente

Današnja cena kriptovalute Stool Prisondente (JAILSTOOL) v živo je $ 0.00219578, s spremembo 2.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JAILSTOOL v USD je $ 0.00219578 na JAILSTOOL.

Kriptovaluta Stool Prisondente je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,195,115, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.85M JAILSTOOL. V zadnjih 24 urah se je JAILSTOOL trgovalo med $ 0.00211762 (najnižje) in $ 0.00227798 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.217874, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00202966.

V kratkoročni uspešnosti se je JAILSTOOL premaknil -0.79% v zadnji uri in -10.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Tržna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Zaloga v obtoku 999.85M 999.85M 999.85M Skupna ponudba 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Trenutna tržna kapitalizacija Stool Prisondente je $ 2.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JAILSTOOL je 999.85M, skupna ponudba pa znaša 999853822.11. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.20M.