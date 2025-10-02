Tokenomika Stooges (STOG)
Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world.
A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not?
If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share!
Tokenomika Stooges (STOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Stooges (STOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov STOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STOG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko STOG, raziščite ceno žetona STOG v živo!
