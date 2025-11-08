Današnja cena Stonks

Današnja cena kriptovalute Stonks (STNK) v živo je $ 14.81, s spremembo 13.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STNK v USD je $ 14.81 na STNK.

Kriptovaluta Stonks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,589,114, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 581.91K STNK. V zadnjih 24 urah se je STNK trgovalo med $ 11.64 (najnižje) in $ 15.04 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 370.17, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 7.81.

V kratkoročni uspešnosti se je STNK premaknil -1.48% v zadnji uri in -10.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stonks (STNK)

Tržna kapitalizacija $ 8.59M$ 8.59M $ 8.59M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.59M$ 8.59M $ 8.59M Zaloga v obtoku 581.91K 581.91K 581.91K Skupna ponudba 581,910.364344483 581,910.364344483 581,910.364344483

Trenutna tržna kapitalizacija Stonks je $ 8.59M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STNK je 581.91K, skupna ponudba pa znaša 581910.364344483. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.59M.