Današnja cena STONED

Današnja cena kriptovalute STONED (STONED) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STONED v USD je -- na STONED.

Kriptovaluta STONED je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37,825, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B STONED. V zadnjih 24 urah se je STONED trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STONED premaknil -- v zadnji uri in -12.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije STONED (STONED)

Tržna kapitalizacija $ 37.83K$ 37.83K $ 37.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.83K$ 37.83K $ 37.83K Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija STONED je $ 37.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STONED je 100.00B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.83K.