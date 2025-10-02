Tokenomika Stoicism (STOIC)
Tokenomika in analiza cen Stoicism (STOIC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Stoicism (STOIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Stoicism (STOIC)
The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets.
By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago.
Tokenomika Stoicism (STOIC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Stoicism (STOIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov STOIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STOIC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko STOIC, raziščite ceno žetona STOIC v živo!
