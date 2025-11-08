Današnja cena stockcoin

Današnja cena kriptovalute stockcoin (STOCKCOIN) v živo je --, s spremembo 2.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STOCKCOIN v USD je -- na STOCKCOIN.

Kriptovaluta stockcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 182,050, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.21M STOCKCOIN. V zadnjih 24 urah se je STOCKCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00343173, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STOCKCOIN premaknil -0.79% v zadnji uri in +4.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije stockcoin (STOCKCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 182.05K$ 182.05K $ 182.05K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 182.05K$ 182.05K $ 182.05K Zaloga v obtoku 999.21M 999.21M 999.21M Skupna ponudba 999,205,034.254805 999,205,034.254805 999,205,034.254805

Trenutna tržna kapitalizacija stockcoin je $ 182.05K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STOCKCOIN je 999.21M, skupna ponudba pa znaša 999205034.254805. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 182.05K.