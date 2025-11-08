Današnja cena kriptovalute StickDAO v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija STICK je 302,104 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STICK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute StickDAO v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija STICK je 302,104 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STICK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute StickDAO (STICK) v živo je --, s spremembo 3.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STICK v USD je -- na STICK.
Kriptovaluta StickDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 302,104, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M STICK. V zadnjih 24 urah se je STICK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00136253, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je STICK premaknil -0.73% v zadnji uri in -31.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije StickDAO (STICK)
$ 302.10K
$ 302.10K$ 302.10K
--
----
$ 302.10K
$ 302.10K$ 302.10K
999.87M
999.87M 999.87M
999,870,922.0118911
999,870,922.0118911 999,870,922.0118911
Trenutna tržna kapitalizacija StickDAO je $ 302.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STICK je 999.87M, skupna ponudba pa znaša 999870922.0118911. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 302.10K.
Zgodovina cene StickDAO, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00136253
$ 0.00136253$ 0.00136253
$ 0
$ 0$ 0
-0.73%
+3.47%
-31.21%
-31.21%
Zgodovina cen StickDAO (STICK) v USD
Danes je bila sprememba cene StickDAO v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene StickDAO v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene StickDAO v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene StickDAO v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+3.47%
30 dni
$ 0
-72.27%
60 dni
$ 0
-53.69%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto StickDAO
Napoved cene StickDAO (STICK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STICK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen StickDAO (STICK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena StickDAO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute StickDAO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STICK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute StickDAO.
Kaj je StickDAO (STICK)
Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen.
Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future.
This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o StickDAO
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta StickDAO?
Če bi kriptovaluta StickDAO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute StickDAO.
Koliko je kriptovaluta StickDAO vredna danes?
Današnja cena kriptovalute StickDAO je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta StickDAO še vedno dobra naložba?
StickDAO ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v STICK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto StickDAO?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto StickDAO v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute StickDAO?
Cena kriptovalute STICK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute StickDAO v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena STICK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute StickDAO?
Na ceno STICK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za STICK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par STICK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute StickDAO gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute StickDAO letos rasla?
Cena kriptovalute StickDAO bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute StickDAO (STICK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:18:09 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.