Današnja cena kriptovalute StickDAO v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija STICK je 302,104 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STICK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute StickDAO v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija STICK je 302,104 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STICK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o STICK

Informacije o ceni STICK

Kaj je STICK

Uradna spletna stran STICK

Tokenomika STICK

Napoved cen STICK

StickDAO Logotip

StickDAO Cena (STICK)

Nerazporejeno

Cena 1 STICK v USD v živo:

$0.00030188
$0.00030188$0.00030188
+3.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
StickDAO (STICK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:18:09 (UTC+8)

Današnja cena StickDAO

Današnja cena kriptovalute StickDAO (STICK) v živo je --, s spremembo 3.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STICK v USD je -- na STICK.

Kriptovaluta StickDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 302,104, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M STICK. V zadnjih 24 urah se je STICK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00136253, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STICK premaknil -0.73% v zadnji uri in -31.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije StickDAO (STICK)

$ 302.10K
$ 302.10K$ 302.10K

--
----

$ 302.10K
$ 302.10K$ 302.10K

999.87M
999.87M 999.87M

999,870,922.0118911
999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Trenutna tržna kapitalizacija StickDAO je $ 302.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STICK je 999.87M, skupna ponudba pa znaša 999870922.0118911. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 302.10K.

Zgodovina cene StickDAO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136253
$ 0.00136253$ 0.00136253

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

+3.47%

-31.21%

-31.21%

Zgodovina cen StickDAO (STICK) v USD

Danes je bila sprememba cene StickDAO v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene StickDAO v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene StickDAO v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene StickDAO v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.47%
30 dni$ 0-72.27%
60 dni$ 0-53.69%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto StickDAO

Napoved cene StickDAO (STICK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STICK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen StickDAO (STICK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena StickDAO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute StickDAO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STICK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute StickDAO.

Kaj je StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

Vir StickDAO (STICK)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o StickDAO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta StickDAO?
Če bi kriptovaluta StickDAO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute StickDAO.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:18:09 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti StickDAO (STICK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti StickDAO

