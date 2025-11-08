Današnja cena StickDAO

Današnja cena kriptovalute StickDAO (STICK) v živo je --, s spremembo 3.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STICK v USD je -- na STICK.

Kriptovaluta StickDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 302,104, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M STICK. V zadnjih 24 urah se je STICK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00136253, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STICK premaknil -0.73% v zadnji uri in -31.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije StickDAO (STICK)

Tržna kapitalizacija $ 302.10K$ 302.10K $ 302.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 302.10K$ 302.10K $ 302.10K Zaloga v obtoku 999.87M 999.87M 999.87M Skupna ponudba 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Trenutna tržna kapitalizacija StickDAO je $ 302.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STICK je 999.87M, skupna ponudba pa znaša 999870922.0118911. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 302.10K.