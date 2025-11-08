Današnja cena Steam22

Današnja cena kriptovalute Steam22 (STM) v živo je $ 0.114998, s spremembo 7.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STM v USD je $ 0.114998 na STM.

Kriptovaluta Steam22 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,494,312, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M STM. V zadnjih 24 urah se je STM trgovalo med $ 0.105515 (najnižje) in $ 0.115881 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.120693, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01789341.

V kratkoročni uspešnosti se je STM premaknil +0.43% v zadnji uri in -0.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Steam22 (STM)

Tržna kapitalizacija $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Steam22 je $ 11.49M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STM je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.49M.