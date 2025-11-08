Današnja cena stBGT

Današnja cena kriptovalute stBGT (STBGT) v živo je $ 1.66, s spremembo 7.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STBGT v USD je $ 1.66 na STBGT.

Kriptovaluta stBGT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 302,406, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 183.84K STBGT. V zadnjih 24 urah se je STBGT trgovalo med $ 1.51 (najnižje) in $ 1.68 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.05, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.41.

V kratkoročni uspešnosti se je STBGT premaknil -0.16% v zadnji uri in -8.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije stBGT (STBGT)

Tržna kapitalizacija $ 302.41K$ 302.41K $ 302.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 302.41K$ 302.41K $ 302.41K Zaloga v obtoku 183.84K 183.84K 183.84K Skupna ponudba 183,835.6060145479 183,835.6060145479 183,835.6060145479

Trenutna tržna kapitalizacija stBGT je $ 302.41K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STBGT je 183.84K, skupna ponudba pa znaša 183835.6060145479. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 302.41K.