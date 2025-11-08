Današnja cena STAX Token

Današnja cena kriptovalute STAX Token (STAX) v živo je $ 0.00701657, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STAX v USD je $ 0.00701657 na STAX.

Kriptovaluta STAX Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,016,568, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B STAX. V zadnjih 24 urah se je STAX trgovalo med $ 0.00701563 (najnižje) in $ 0.00730443 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0199077, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00679806.

V kratkoročni uspešnosti se je STAX premaknil +0.01% v zadnji uri in -0.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije STAX Token (STAX)

Tržna kapitalizacija $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

