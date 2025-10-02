Odkrijte ključne vpoglede v STASIS EURO (EURS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EURS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike STASIS EURO (EURS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EURS? Naša stran za napovedovanje cen EURS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

