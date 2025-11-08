Današnja cena Stargate Bridged WETH

Današnja cena kriptovalute Stargate Bridged WETH (WETH) v živo je $ 3,453.53, s spremembo 6.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WETH v USD je $ 3,453.53 na WETH.

Kriptovaluta Stargate Bridged WETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 80,631,224, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 23.35K WETH. V zadnjih 24 urah se je WETH trgovalo med $ 3,202.37 (najnižje) in $ 3,481.07 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4,751.86, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,122.27.

V kratkoročni uspešnosti se je WETH premaknil +0.24% v zadnji uri in -10.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stargate Bridged WETH (WETH)

Tržna kapitalizacija $ 80.63M$ 80.63M $ 80.63M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 80.63M$ 80.63M $ 80.63M Zaloga v obtoku 23.35K 23.35K 23.35K Skupna ponudba 23,347.46241315463 23,347.46241315463 23,347.46241315463

