Današnja cena Stargate Bridged USDT0

Današnja cena kriptovalute Stargate Bridged USDT0 (USDT0) v živo je $ 1.0, s spremembo 0.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDT0 v USD je $ 1.0 na USDT0.

Kriptovaluta Stargate Bridged USDT0 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,197,507, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.20M USDT0. V zadnjih 24 urah se je USDT0 trgovalo med $ 0.997531 (najnižje) in $ 1.003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.013, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.93476.

V kratkoročni uspešnosti se je USDT0 premaknil -0.01% v zadnji uri in -0.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Trenutna tržna kapitalizacija Stargate Bridged USDT0 je $ 3.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDT0 je 3.20M, skupna ponudba pa znaša 3196303.720041. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.20M.