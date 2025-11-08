Današnja cena kriptovalute Stargate Bridged USDC v živo je 1 USD. Tržna kapitalizacija USDC.E je 86,223,515 USD. Spremljajte posodobitve cen iz USDC.E v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Stargate Bridged USDC v živo je 1 USD. Tržna kapitalizacija USDC.E je 86,223,515 USD. Spremljajte posodobitve cen iz USDC.E v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Stargate Bridged USDC (USDC.E) v živo je $ 1.0, s spremembo 0.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDC.E v USD je $ 1.0 na USDC.E.
Kriptovaluta Stargate Bridged USDC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 86,223,515, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 86.19M USDC.E. V zadnjih 24 urah se je USDC.E trgovalo med $ 0.998479 (najnižje) in $ 1.004 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.011, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.989603.
V kratkoročni uspešnosti se je USDC.E premaknil +0.02% v zadnji uri in +0.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Stargate Bridged USDC (USDC.E)
$ 86.22M
$ 86.22M
--
--
$ 86.22M
$ 86.22M
86.19M
86.19M
86,189,952.384225
86,189,952.384225
Trenutna tržna kapitalizacija Stargate Bridged USDC je $ 86.22M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDC.E je 86.19M, skupna ponudba pa znaša 86189952.384225. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.22M.
Zgodovina cene Stargate Bridged USDC, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.998479
$ 0.998479
24H Nizka
$ 1.004
$ 1.004
24H Visoka
$ 0.998479
$ 0.998479
$ 1.004
$ 1.004
$ 1.011
$ 1.011
$ 0.989603
$ 0.989603
+0.02%
-0.05%
+0.11%
+0.11%
Zgodovina cen Stargate Bridged USDC (USDC.E) v USD
Danes je bila sprememba cene Stargate Bridged USDC v USD $ -0.000538758816919. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Stargate Bridged USDC v USD $ +0.0004466000. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Stargate Bridged USDC v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Stargate Bridged USDC v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000538758816919
-0.05%
30 dni
$ +0.0004466000
+0.04%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Stargate Bridged USDC
Napoved cene Stargate Bridged USDC (USDC.E) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USDC.E v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Stargate Bridged USDC (USDC.E) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Stargate Bridged USDC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Stargate Bridged USDC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen USDC.E za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Stargate Bridged USDC.
Kaj je Stargate Bridged USDC (USDC.E)
Bridged USDC (Stargate) is a cryptocurrency that enables the transfer of USDC between different blockchain networks, allowing for interoperability and liquidity across different ecosystems. It works by creating a bridge between different blockchains, allowing users to transfer USDC between them, thereby increasing the usability and accessibility of the USDC stablecoin.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Stargate Bridged USDC
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Stargate Bridged USDC?
Če bi kriptovaluta Stargate Bridged USDC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Stargate Bridged USDC.
Koliko je kriptovaluta Stargate Bridged USDC vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Stargate Bridged USDC je $ 1.0. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Stargate Bridged USDC še vedno dobra naložba?
Stargate Bridged USDC ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v USDC.E, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Stargate Bridged USDC?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Stargate Bridged USDC v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Stargate Bridged USDC?
Cena kriptovalute USDC.E se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Stargate Bridged USDC v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena USDC.E.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Stargate Bridged USDC?
Na ceno USDC.E vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,531.38
+1.71%
ETH
3,450.66
+4.64%
SOL
160.99
+3.59%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1735
+7.39%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za USDC.E na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par USDC.E/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Stargate Bridged USDC gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Stargate Bridged USDC letos rasla?
Cena kriptovalute Stargate Bridged USDC bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Stargate Bridged USDC (USDC.E).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:29:57 (UTC+8)
Raziščite več o kriptovaluti Stargate Bridged USDC
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.