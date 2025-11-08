Današnja cena Stargate Bridged USDC

Današnja cena kriptovalute Stargate Bridged USDC (USDC.E) v živo je $ 1.0, s spremembo 0.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDC.E v USD je $ 1.0 na USDC.E.

Kriptovaluta Stargate Bridged USDC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 86,223,515, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 86.19M USDC.E. V zadnjih 24 urah se je USDC.E trgovalo med $ 0.998479 (najnižje) in $ 1.004 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.011, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.989603.

V kratkoročni uspešnosti se je USDC.E premaknil +0.02% v zadnji uri in +0.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Tržna kapitalizacija $ 86.22M$ 86.22M $ 86.22M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 86.22M$ 86.22M $ 86.22M Zaloga v obtoku 86.19M 86.19M 86.19M Skupna ponudba 86,189,952.384225 86,189,952.384225 86,189,952.384225

Trenutna tržna kapitalizacija Stargate Bridged USDC je $ 86.22M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDC.E je 86.19M, skupna ponudba pa znaša 86189952.384225. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.22M.