Tokenomika STARBRO (STARBRO)
Tokenomika in analiza cen STARBRO (STARBRO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za STARBRO (STARBRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o STARBRO (STARBRO)
StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger.
Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement.
Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars?
Tokenomika STARBRO (STARBRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike STARBRO (STARBRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov STARBRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STARBRO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko STARBRO, raziščite ceno žetona STARBRO v živo!
Napoved cene STARBRO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STARBRO? Naša stran za napovedovanje cen STARBRO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti