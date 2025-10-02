Tokenomika StandX DUSD (DUSD)

Tokenomika StandX DUSD (DUSD)

Odkrijte ključne vpoglede v StandX DUSD (DUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:21:11 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen StandX DUSD (DUSD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za StandX DUSD (DUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 158.89M
Skupna ponudba:
$ 158.88M
Razpoložljivi obtok:
$ 158.88M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 158.89M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.026
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.975398
Trenutna cena:
$ 1.0
Informacije o StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances.

DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

Uradna spletna stran:
https://standx.com/
Bela knjiga:
https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview

Tokenomika StandX DUSD (DUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike StandX DUSD (DUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DUSD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DUSD, raziščite ceno žetona DUSD v živo!

Napoved cene DUSD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DUSD? Naša stran za napovedovanje cen DUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

