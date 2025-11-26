Kaj je STACO

Tokenomika Standard Trust Assurance Community (STACO) Odkrijte ključne vpoglede v Standard Trust Assurance Community (STACO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Standard Trust Assurance Community (STACO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Standard Trust Assurance Community (STACO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Skupna ponudba: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Razpoložljivi obtok: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.01060324 $ 0.01060324 $ 0.01060324 Trenutna cena: $ 0.01110277 $ 0.01110277 $ 0.01110277 Preberite več o ceni Standard Trust Assurance Community (STACO) Kupite STACO zdaj!

Informacije o Standard Trust Assurance Community (STACO) Uradna spletna stran: https://staco.ai Bela knjiga: https://staco.ai/public/docs/white_paper.pdf

Tokenomika Standard Trust Assurance Community (STACO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Standard Trust Assurance Community (STACO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov STACO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STACO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko STACO, raziščite ceno žetona STACO v živo!

Napoved cene STACO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STACO? Naša stran za napovedovanje cen STACO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona STACO zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!