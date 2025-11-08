Današnja cena Standard Trust Assurance Community

Današnja cena kriptovalute Standard Trust Assurance Community (STACO) v živo je $ 0.01110277, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STACO v USD je $ 0.01110277 na STACO.

Kriptovaluta Standard Trust Assurance Community je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,110,277, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M STACO. V zadnjih 24 urah se je STACO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.011, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01060324.

V kratkoročni uspešnosti se je STACO premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Standard Trust Assurance Community (STACO)

Tržna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Standard Trust Assurance Community je $ 1.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STACO je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.11M.