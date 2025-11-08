Današnja cena Standard Protocol

Današnja cena kriptovalute Standard Protocol (STND) v živo je $ 0.00072782, s spremembo 20.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STND v USD je $ 0.00072782 na STND.

Kriptovaluta Standard Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 66,213, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 90.97M STND. V zadnjih 24 urah se je STND trgovalo med $ 0.00059653 (najnižje) in $ 0.00074511 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.06, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0005346.

V kratkoročni uspešnosti se je STND premaknil +1.72% v zadnji uri in -8.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Standard Protocol (STND)

Tržna kapitalizacija $ 66.21K$ 66.21K $ 66.21K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 72.78K$ 72.78K $ 72.78K Zaloga v obtoku 90.97M 90.97M 90.97M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Standard Protocol je $ 66.21K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STND je 90.97M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 72.78K.