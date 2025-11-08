Današnja cena Staked USDai

Današnja cena kriptovalute Staked USDai (SUSDAI) v živo je $ 1.044, s spremembo 0.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUSDAI v USD je $ 1.044 na SUSDAI.

Kriptovaluta Staked USDai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 148,580,447, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 142.31M SUSDAI. V zadnjih 24 urah se je SUSDAI trgovalo med $ 1.024 (najnižje) in $ 1.05 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.19, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.796061.

V kratkoročni uspešnosti se je SUSDAI premaknil -0.07% v zadnji uri in -0.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Staked USDai (SUSDAI)

Tržna kapitalizacija $ 148.58M$ 148.58M $ 148.58M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 148.58M$ 148.58M $ 148.58M Zaloga v obtoku 142.31M 142.31M 142.31M Skupna ponudba 142,311,501.0208593 142,311,501.0208593 142,311,501.0208593

