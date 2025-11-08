BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Staked USDai v živo je 1.044 USD. Tržna kapitalizacija SUSDAI je 148,580,447 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SUSDAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SUSDAI

Informacije o ceni SUSDAI

Kaj je SUSDAI

Uradna spletna stran SUSDAI

Tokenomika SUSDAI

Napoved cen SUSDAI

Staked USDai Logotip

Staked USDai Cena (SUSDAI)

Nerazporejeno

Cena 1 SUSDAI v USD v živo:

$1.044
$1.044$1.044
+0.50%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Staked USDai (SUSDAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:29:44 (UTC+8)

Današnja cena Staked USDai

Današnja cena kriptovalute Staked USDai (SUSDAI) v živo je $ 1.044, s spremembo 0.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUSDAI v USD je $ 1.044 na SUSDAI.

Kriptovaluta Staked USDai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 148,580,447, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 142.31M SUSDAI. V zadnjih 24 urah se je SUSDAI trgovalo med $ 1.024 (najnižje) in $ 1.05 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.19, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.796061.

V kratkoročni uspešnosti se je SUSDAI premaknil -0.07% v zadnji uri in -0.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Staked USDai (SUSDAI)

$ 148.58M
$ 148.58M$ 148.58M

--
----

$ 148.58M
$ 148.58M$ 148.58M

142.31M
142.31M 142.31M

142,311,501.0208593
142,311,501.0208593 142,311,501.0208593

Trenutna tržna kapitalizacija Staked USDai je $ 148.58M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUSDAI je 142.31M, skupna ponudba pa znaša 142311501.0208593. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 148.58M.

Zgodovina cene Staked USDai, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.024
$ 1.024$ 1.024
24H Nizka
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
24H Visoka

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061$ 0.796061

-0.07%

+0.53%

-0.69%

-0.69%

Zgodovina cen Staked USDai (SUSDAI) v USD

Danes je bila sprememba cene Staked USDai v USD $ +0.00551003.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Staked USDai v USD $ -0.0230767848.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Staked USDai v USD $ +0.0061875792.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Staked USDai v USD $ +0.0122274486806943.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00551003+0.53%
30 dni$ -0.0230767848-2.21%
60 dni$ +0.0061875792+0.59%
90 dni$ +0.0122274486806943+1.19%

Napoved cene za kriptovaluto Staked USDai

Napoved cene Staked USDai (SUSDAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SUSDAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Staked USDai (SUSDAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Staked USDai lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Staked USDai v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SUSDAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Staked USDai.

Kaj je Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Vir Staked USDai (SUSDAI)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Staked USDai

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Staked USDai?
Če bi kriptovaluta Staked USDai rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Staked USDai.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:29:44 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Staked USDai (SUSDAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.