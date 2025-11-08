Današnja cena Staked msUSD

Današnja cena kriptovalute Staked msUSD (SMSUSD) v živo je $ 0.694562, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SMSUSD v USD je $ 0.694562 na SMSUSD.

Kriptovaluta Staked msUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,057,232, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.98M SMSUSD. V zadnjih 24 urah se je SMSUSD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.694559.

V kratkoročni uspešnosti se je SMSUSD premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Staked msUSD (SMSUSD)

Tržna kapitalizacija $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Zaloga v obtoku 1.98M 1.98M 1.98M Skupna ponudba 1,975,300.806712995 1,975,300.806712995 1,975,300.806712995

Trenutna tržna kapitalizacija Staked msUSD je $ 4.06M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SMSUSD je 1.98M, skupna ponudba pa znaša 1975300.806712995. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.37M.