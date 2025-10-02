Odkrijte ključne vpoglede v Staked Level USD (SLVLUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC.

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SLVLUSD, raziščite ceno žetona SLVLUSD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SLVLUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Staked Level USD (SLVLUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SLVLUSD? Naša stran za napovedovanje cen SLVLUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

