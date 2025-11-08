Današnja cena Staked IP

Današnja cena kriptovalute Staked IP (STIP) v živo je $ 4.18, s spremembo 12.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STIP v USD je $ 4.18 na STIP.

Kriptovaluta Staked IP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,403,241, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.29M STIP. V zadnjih 24 urah se je STIP trgovalo med $ 3.64 (najnižje) in $ 4.24 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 15.09, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.031.

V kratkoročni uspešnosti se je STIP premaknil +1.27% v zadnji uri in -10.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Staked IP (STIP)

Tržna kapitalizacija $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Zaloga v obtoku 1.29M 1.29M 1.29M Skupna ponudba 1,291,813.076776025 1,291,813.076776025 1,291,813.076776025

Trenutna tržna kapitalizacija Staked IP je $ 5.40M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STIP je 1.29M, skupna ponudba pa znaša 1291813.076776025. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.40M.