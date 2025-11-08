Današnja cena Staked BITZ

Današnja cena kriptovalute Staked BITZ (SBITZ) v živo je $ 0.81633, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SBITZ v USD je $ 0.81633 na SBITZ.

Kriptovaluta Staked BITZ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 43,381, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 40.81K SBITZ. V zadnjih 24 urah se je SBITZ trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 34.29, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.777131.

V kratkoročni uspešnosti se je SBITZ premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Staked BITZ (SBITZ)

Tržna kapitalizacija $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 33.32K$ 33.32K $ 33.32K Zaloga v obtoku 40.81K 40.81K 40.81K Skupna ponudba 40,810.80097138767 40,810.80097138767 40,810.80097138767

