Tokenomika Staked Aria Premier Launch (STAPL) Odkrijte ključne vpoglede v Staked Aria Premier Launch (STAPL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Tokenomika in analiza cen Staked Aria Premier Launch (STAPL) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Staked Aria Premier Launch (STAPL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 5.14M Skupna ponudba: $ 7.72M Razpoložljivi obtok: $ 7.72M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 5.14M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.042 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.451853 Trenutna cena: $ 0.665583

Informacije o Staked Aria Premier Launch (STAPL) Uradna spletna stran: https://ariaprotocol.xyz/

Tokenomika Staked Aria Premier Launch (STAPL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Staked Aria Premier Launch (STAPL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov STAPL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STAPL. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko STAPL, raziščite ceno žetona STAPL v živo!

Napoved cene STAPL Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STAPL? Naša stran za napovedovanje cen STAPL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona STAPL zdaj!

