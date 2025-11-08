Današnja cena Staked Aria Premier Launch

Današnja cena kriptovalute Staked Aria Premier Launch (STAPL) v živo je $ 0.820342, s spremembo 2.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STAPL v USD je $ 0.820342 na STAPL.

Kriptovaluta Staked Aria Premier Launch je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,454,923, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.87M STAPL. V zadnjih 24 urah se je STAPL trgovalo med $ 0.817036 (najnižje) in $ 0.840299 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.042, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.817036.

V kratkoročni uspešnosti se je STAPL premaknil +0.04% v zadnji uri in -15.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Tržna kapitalizacija $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M Zaloga v obtoku 7.87M 7.87M 7.87M Skupna ponudba 7,868,572.543387326 7,868,572.543387326 7,868,572.543387326

