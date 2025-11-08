BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Staked Aria Premier Launch v živo je 0.820342 USD. Tržna kapitalizacija STAPL je 6,454,923 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STAPL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Staked Aria Premier Launch v živo je 0.820342 USD. Tržna kapitalizacija STAPL je 6,454,923 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STAPL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o STAPL

Informacije o ceni STAPL

Kaj je STAPL

Uradna spletna stran STAPL

Tokenomika STAPL

Napoved cen STAPL

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Staked Aria Premier Launch Logotip

Staked Aria Premier Launch Cena (STAPL)

Nerazporejeno

Cena 1 STAPL v USD v živo:

$0.820342
$0.820342$0.820342
-2.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:29:26 (UTC+8)

Današnja cena Staked Aria Premier Launch

Današnja cena kriptovalute Staked Aria Premier Launch (STAPL) v živo je $ 0.820342, s spremembo 2.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STAPL v USD je $ 0.820342 na STAPL.

Kriptovaluta Staked Aria Premier Launch je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,454,923, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.87M STAPL. V zadnjih 24 urah se je STAPL trgovalo med $ 0.817036 (najnižje) in $ 0.840299 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.042, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.817036.

V kratkoročni uspešnosti se je STAPL premaknil +0.04% v zadnji uri in -15.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Staked Aria Premier Launch (STAPL)

$ 6.45M
$ 6.45M$ 6.45M

--
----

$ 6.45M
$ 6.45M$ 6.45M

7.87M
7.87M 7.87M

7,868,572.543387326
7,868,572.543387326 7,868,572.543387326

Trenutna tržna kapitalizacija Staked Aria Premier Launch je $ 6.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STAPL je 7.87M, skupna ponudba pa znaša 7868572.543387326. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.45M.

Zgodovina cene Staked Aria Premier Launch, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.817036
$ 0.817036$ 0.817036
24H Nizka
$ 0.840299
$ 0.840299$ 0.840299
24H Visoka

$ 0.817036
$ 0.817036$ 0.817036

$ 0.840299
$ 0.840299$ 0.840299

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.817036
$ 0.817036$ 0.817036

+0.04%

-2.37%

-15.02%

-15.02%

Zgodovina cen Staked Aria Premier Launch (STAPL) v USD

Danes je bila sprememba cene Staked Aria Premier Launch v USD $ -0.0199562342077109.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Staked Aria Premier Launch v USD $ -0.1039649769.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Staked Aria Premier Launch v USD $ -0.1227001936.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Staked Aria Premier Launch v USD $ -0.1105901307677396.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0199562342077109-2.37%
30 dni$ -0.1039649769-12.67%
60 dni$ -0.1227001936-14.95%
90 dni$ -0.1105901307677396-11.87%

Napoved cene za kriptovaluto Staked Aria Premier Launch

Napoved cene Staked Aria Premier Launch (STAPL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STAPL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Staked Aria Premier Launch (STAPL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Staked Aria Premier Launch lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Staked Aria Premier Launch v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STAPL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Staked Aria Premier Launch.

Kaj je Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Staked Aria Premier Launch

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Staked Aria Premier Launch?
Če bi kriptovaluta Staked Aria Premier Launch rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Staked Aria Premier Launch.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:29:26 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Staked Aria Premier Launch

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.5805
$0.5805$0.5805

+1,061.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.27287
$0.27287$0.27287

+149.58%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012000
$0.000012000$0.000012000

+100.00%

0G

0G

0G

$1.525
$1.525$1.525

+46.07%

Humanity

Humanity

H

$0.19706
$0.19706$0.19706

+38.55%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.