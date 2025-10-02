Tokenomika Stake DAO FXN (SDFXN)

Odkrijte ključne vpoglede v Stake DAO FXN (SDFXN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:36:00 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Stake DAO FXN (SDFXN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Stake DAO FXN (SDFXN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.36M
Skupna ponudba:
$ 20.93K
Razpoložljivi obtok:
$ 20.93K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.36M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 133.66
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 18.85
Trenutna cena:
$ 64.98
Informacije o Stake DAO FXN (SDFXN)

Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity.

Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users.

Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token.

🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol)

Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens)

Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens)

Vote incentives rewards (due to governance power)

Cross-chain accessibility

Uradna spletna stran:
https://www.stakedao.org/lockers/fxn

Tokenomika Stake DAO FXN (SDFXN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Stake DAO FXN (SDFXN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SDFXN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SDFXN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SDFXN, raziščite ceno žetona SDFXN v živo!

Napoved cene SDFXN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SDFXN? Naša stran za napovedovanje cen SDFXN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

