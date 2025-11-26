Kaj je STXTZ

Tokenomika in analiza cen Stacy Staked XTZ (STXTZ) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Stacy Staked XTZ (STXTZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Skupna ponudba: $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Razpoložljivi obtok: $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.464512 $ 0.464512 $ 0.464512 Trenutna cena: $ 0.532146 $ 0.532146 $ 0.532146 Preberite več o ceni Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Informacije o Stacy Staked XTZ (STXTZ) Uradna spletna stran: https://stacy.fi Bela knjiga: https://docs.youves.com/stxtz/stXTZ

Tokenomika Stacy Staked XTZ (STXTZ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Stacy Staked XTZ (STXTZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov STXTZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STXTZ. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko STXTZ, raziščite ceno žetona STXTZ v živo!

Napoved cene STXTZ Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STXTZ? Naša stran za napovedovanje cen STXTZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

