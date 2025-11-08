Današnja cena Stacy Staked XTZ

Današnja cena kriptovalute Stacy Staked XTZ (STXTZ) v živo je $ 0.715414, s spremembo 8.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STXTZ v USD je $ 0.715414 na STXTZ.

Kriptovaluta Stacy Staked XTZ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,408,085, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.96M STXTZ. V zadnjih 24 urah se je STXTZ trgovalo med $ 0.661705 (najnižje) in $ 0.78064 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.06, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.464512.

V kratkoročni uspešnosti se je STXTZ premaknil -- v zadnji uri in +18.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Tržna kapitalizacija $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Zaloga v obtoku 8.96M 8.96M 8.96M Skupna ponudba 8,957,173.859262 8,957,173.859262 8,957,173.859262

