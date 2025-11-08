Današnja cena SquiggleStrategy

Današnja cena kriptovalute SquiggleStrategy (SQUIGSTR) v živo je --, s spremembo 2.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SQUIGSTR v USD je -- na SQUIGSTR.

Kriptovaluta SquiggleStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 540,236, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 946.87M SQUIGSTR. V zadnjih 24 urah se je SQUIGSTR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00839806, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SQUIGSTR premaknil +0.29% v zadnji uri in -45.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Tržna kapitalizacija $ 540.24K$ 540.24K $ 540.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 540.24K$ 540.24K $ 540.24K Zaloga v obtoku 946.87M 946.87M 946.87M Skupna ponudba 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546

Trenutna tržna kapitalizacija SquiggleStrategy je $ 540.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SQUIGSTR je 946.87M, skupna ponudba pa znaša 946867832.5963546. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 540.24K.