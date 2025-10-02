Odkrijte ključne vpoglede v sqrFUND (SQR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

sqrFund is the first fund that transforms community DAOs’ collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO’s builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SQR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike sqrFUND (SQR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

