Današnja cena SPX6969

Današnja cena kriptovalute SPX6969 (SPX6969) v živo je $ 0.00013064, s spremembo 12.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPX6969 v USD je $ 0.00013064 na SPX6969.

Kriptovaluta SPX6969 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 130,650, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M SPX6969. V zadnjih 24 urah se je SPX6969 trgovalo med $ 0.00013072 (najnižje) in $ 0.00015363 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00302399, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00013103.

V kratkoročni uspešnosti se je SPX6969 premaknil -0.83% v zadnji uri in -52.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SPX6969 (SPX6969)

Tržna kapitalizacija $ 130.65K$ 130.65K $ 130.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 130.65K$ 130.65K $ 130.65K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,998,558.985068 999,998,558.985068 999,998,558.985068

