Tokenomika Spunk (SPUNK)
Tokenomika in analiza cen Spunk (SPUNK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Spunk (SPUNK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Spunk (SPUNK)
Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana.
Tokenomika Spunk (SPUNK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Spunk (SPUNK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SPUNK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPUNK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SPUNK, raziščite ceno žetona SPUNK v živo!
