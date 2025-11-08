Sploots by Virtuals Cena (SPLOOT)
Današnja cena kriptovalute Sploots by Virtuals (SPLOOT) v živo je --, s spremembo 8.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPLOOT v USD je -- na SPLOOT.
Kriptovaluta Sploots by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 355,276, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.25M SPLOOT. V zadnjih 24 urah se je SPLOOT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00198963, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je SPLOOT premaknil -1.69% v zadnji uri in -32.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Sploots by Virtuals je $ 355.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPLOOT je 997.25M, skupna ponudba pa znaša 997247740.9496186. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 355.28K.
-1.69%
+8.53%
-32.70%
-32.70%
Danes je bila sprememba cene Sploots by Virtuals v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Sploots by Virtuals v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Sploots by Virtuals v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Sploots by Virtuals v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+8.53%
|30 dni
|$ 0
|-58.85%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Sploots by Virtuals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
