Današnja cena Sploots by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Sploots by Virtuals (SPLOOT) v živo je --, s spremembo 8.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPLOOT v USD je -- na SPLOOT.

Kriptovaluta Sploots by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 355,276, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.25M SPLOOT. V zadnjih 24 urah se je SPLOOT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00198963, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SPLOOT premaknil -1.69% v zadnji uri in -32.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Tržna kapitalizacija $ 355.28K$ 355.28K $ 355.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 355.28K$ 355.28K $ 355.28K Zaloga v obtoku 997.25M 997.25M 997.25M Skupna ponudba 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Trenutna tržna kapitalizacija Sploots by Virtuals je $ 355.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPLOOT je 997.25M, skupna ponudba pa znaša 997247740.9496186. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 355.28K.