Kaj je SPIRITCOIN

Tokenomika spiritcoin (SPIRITCOIN) Odkrijte ključne vpoglede v spiritcoin (SPIRITCOIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen spiritcoin (SPIRITCOIN) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za spiritcoin (SPIRITCOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 4.31K $ 4.31K $ 4.31K Skupna ponudba: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Razpoložljivi obtok: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 4.31K $ 4.31K $ 4.31K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00056793 $ 0.00056793 $ 0.00056793 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.0000043 $ 0.0000043 $ 0.0000043 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni spiritcoin (SPIRITCOIN) Kupite SPIRITCOIN zdaj!

Informacije o spiritcoin (SPIRITCOIN) Uradna spletna stran: https://spiritworld.meme

Tokenomika spiritcoin (SPIRITCOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike spiritcoin (SPIRITCOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SPIRITCOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPIRITCOIN. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SPIRITCOIN, raziščite ceno žetona SPIRITCOIN v živo!

Napoved cene SPIRITCOIN Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPIRITCOIN? Naša stran za napovedovanje cen SPIRITCOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona SPIRITCOIN zdaj!

