Današnja cena spiritcoin

Današnja cena kriptovalute spiritcoin (SPIRITCOIN) v živo je $ 0.00000511, s spremembo 5.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPIRITCOIN v USD je $ 0.00000511 na SPIRITCOIN.

Kriptovaluta spiritcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,106.57, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.42M SPIRITCOIN. V zadnjih 24 urah se je SPIRITCOIN trgovalo med $ 0.00000485 (najnižje) in $ 0.00000529 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00056793, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000485.

V kratkoročni uspešnosti se je SPIRITCOIN premaknil 0.00% v zadnji uri in -20.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije spiritcoin (SPIRITCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Zaloga v obtoku 999.42M 999.42M 999.42M Skupna ponudba 999,419,469.625122 999,419,469.625122 999,419,469.625122

Trenutna tržna kapitalizacija spiritcoin je $ 5.11K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPIRITCOIN je 999.42M, skupna ponudba pa znaša 999419469.625122. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.11K.