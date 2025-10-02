Tokenomika Spin It (SPIN)

Tokenomika Spin It (SPIN)

Odkrijte ključne vpoglede v Spin It (SPIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:34:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Spin It (SPIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Spin It (SPIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 411.15K
$ 411.15K$ 411.15K
Skupna ponudba:
$ 995.50M
$ 995.50M$ 995.50M
Razpoložljivi obtok:
$ 178.51M
$ 178.51M$ 178.51M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00577706
$ 0.00577706$ 0.00577706
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00175638
$ 0.00175638$ 0.00175638
Trenutna cena:
$ 0.0023032
$ 0.0023032$ 0.0023032

Informacije o Spin It (SPIN)

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more.

Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee.

Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

Uradna spletna stran:
https://spinit.owl.games/

Tokenomika Spin It (SPIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Spin It (SPIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SPIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPIN, raziščite ceno žetona SPIN v živo!

Napoved cene SPIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPIN? Naša stran za napovedovanje cen SPIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti