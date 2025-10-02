Tokenomika Spheroid Universe (SPH)

Tokenomika Spheroid Universe (SPH)

Odkrijte ključne vpoglede v Spheroid Universe (SPH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:34:38 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Spheroid Universe (SPH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Spheroid Universe (SPH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.50M
$ 1.50M
Skupna ponudba:
$ 2.64B
$ 2.64B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.64B
$ 2.64B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.50M
$ 1.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.53551
$ 0.53551
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003862
$ 0.00003862
Trenutna cena:
$ 0.00056733
$ 0.00056733

Informacije o Spheroid Universe (SPH)

Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.

Uradna spletna stran:
https://www.spheroiduniverse.io/

Tokenomika Spheroid Universe (SPH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Spheroid Universe (SPH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SPH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPH, raziščite ceno žetona SPH v živo!

Napoved cene SPH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPH? Naša stran za napovedovanje cen SPH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

