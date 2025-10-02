Odkrijte ključne vpoglede v Speedy (SPEEDY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Speedy (SPEEDY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPEEDY, raziščite ceno žetona SPEEDY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SPEEDY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Speedy (SPEEDY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPEEDY? Naša stran za napovedovanje cen SPEEDY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

