Tokenomika Speedy (SPEEDY)
Tokenomika in analiza cen Speedy (SPEEDY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Speedy (SPEEDY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Speedy (SPEEDY)
In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series.
Tokenomika Speedy (SPEEDY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Speedy (SPEEDY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SPEEDY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPEEDY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SPEEDY, raziščite ceno žetona SPEEDY v živo!
Napoved cene SPEEDY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPEEDY? Naša stran za napovedovanje cen SPEEDY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti