Današnja cena Speak Ventures

Današnja cena kriptovalute Speak Ventures (SPEAK) v živo je --, s spremembo 0.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPEAK v USD je -- na SPEAK.

Kriptovaluta Speak Ventures je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,950.44, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SPEAK. V zadnjih 24 urah se je SPEAK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SPEAK premaknil -- v zadnji uri in -14.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Speak Ventures (SPEAK)

Tržna kapitalizacija $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

