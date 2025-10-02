Tokenomika SpartaDEX (SPARTA)

Odkrijte ključne vpoglede v SpartaDEX (SPARTA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:39:11 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen SpartaDEX (SPARTA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SpartaDEX (SPARTA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 79.81K
Skupna ponudba:
$ 39.72M
Razpoložljivi obtok:
$ 39.72M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 79.81K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.3
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00190095
Trenutna cena:
$ 0.00200918
Informacije o SpartaDEX (SPARTA)

SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity.

By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to

  • Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;
  • Promote and facilitate the launch of new, promising projects
  • Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards
  • Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface
  • Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer
  • Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges
  • Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program

SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.

Uradna spletna stran:
https://spartadex.io/
Bela knjiga:
https://docs.spartadex.io/general/overview

Tokenomika SpartaDEX (SPARTA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SpartaDEX (SPARTA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SPARTA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPARTA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPARTA, raziščite ceno žetona SPARTA v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

