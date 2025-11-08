Današnja cena SpaceX PreStocks

Današnja cena kriptovalute SpaceX PreStocks (SPACEX) v živo je $ 187.03, s spremembo 4.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPACEX v USD je $ 187.03 na SPACEX.

Kriptovaluta SpaceX PreStocks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 583,269, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.12K SPACEX. V zadnjih 24 urah se je SPACEX trgovalo med $ 176.12 (najnižje) in $ 192.42 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 247.47, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 168.0.

V kratkoročni uspešnosti se je SPACEX premaknil -0.76% v zadnji uri in -8.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SpaceX PreStocks (SPACEX)

Tržna kapitalizacija $ 583.27K$ 583.27K $ 583.27K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 583.27K$ 583.27K $ 583.27K Zaloga v obtoku 3.12K 3.12K 3.12K Skupna ponudba 3,119.838636243 3,119.838636243 3,119.838636243

