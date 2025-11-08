Današnja cena SPACEDOGE

Današnja cena kriptovalute SPACEDOGE (SPDG) v živo je $ 0.00000363, s spremembo 2.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPDG v USD je $ 0.00000363 na SPDG.

Kriptovaluta SPACEDOGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 178,751, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.30B SPDG. V zadnjih 24 urah se je SPDG trgovalo med $ 0.00000311 (najnižje) in $ 0.00000372 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00001458, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000311.

V kratkoročni uspešnosti se je SPDG premaknil -0.32% v zadnji uri in -12.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SPACEDOGE (SPDG)

Tržna kapitalizacija $ 178.75K$ 178.75K $ 178.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 178.75K$ 178.75K $ 178.75K Zaloga v obtoku 49.30B 49.30B 49.30B Skupna ponudba 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

