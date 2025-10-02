Tokenomika SpaceDawgs (DAWGS)
Tokenomika in analiza cen SpaceDawgs (DAWGS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SpaceDawgs (DAWGS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SpaceDawgs (DAWGS)
SpaceDawgs is building robust chain connectivity with an integrated Multi Chain Multi Asset DawgWallet.
With a 2.5% transaction fee, SpaceDawgs has both a deflationary and friction free distribution contract to encourage community DAWG pack growth.
SpaceDawgs supports the Crypto Climate Accord, an effort to transition all blockchains to 100% renewable energy.
Tokenomika SpaceDawgs (DAWGS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SpaceDawgs (DAWGS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DAWGS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DAWGS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DAWGS, raziščite ceno žetona DAWGS v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
