Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head.
Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!
Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!
Tokenomika Soyjak (SOY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Soyjak (SOY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOY, raziščite ceno žetona SOY v živo!
