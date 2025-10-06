Informacije o ceni Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) +1.35% Sprememba cene (1D) +1.85% Sprememba cene (7D) -34.64% Sprememba cene (7D) -34.64%

Cena Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je SOVRA trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena SOVRA v vseh časov je $ 0.00185863, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost SOVRA se je v zadnji uri spremenila za +1.35%, v 24 urah +1.85% in v 7 dneh -34.64%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Tržna kapitalizacija $ 266.07K$ 266.07K $ 266.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 266.07K$ 266.07K $ 266.07K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sovra Ai by Virtuals je $ 266.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SOVRA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 266.07K.