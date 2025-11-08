Današnja cena SoulPeg USD

Današnja cena kriptovalute SoulPeg USD (SPUSD) v živo je $ 1.002, s spremembo 0.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPUSD v USD je $ 1.002 na SPUSD.

Kriptovaluta SoulPeg USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,382,207, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.38M SPUSD. V zadnjih 24 urah se je SPUSD trgovalo med $ 0.996592 (najnižje) in $ 1.005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.97149.

V kratkoročni uspešnosti se je SPUSD premaknil +0.07% v zadnji uri in +0.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SoulPeg USD (SPUSD)

Tržna kapitalizacija $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Zaloga v obtoku 2.38M 2.38M 2.38M Skupna ponudba 2,378,315.812186071 2,378,315.812186071 2,378,315.812186071

Trenutna tržna kapitalizacija SoulPeg USD je $ 2.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPUSD je 2.38M, skupna ponudba pa znaša 2378315.812186071. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.38M.