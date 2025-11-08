Današnja cena kriptovalute SoulPeg USD v živo je 1.002 USD. Tržna kapitalizacija SPUSD je 2,382,207 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPUSD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SoulPeg USD v živo je 1.002 USD. Tržna kapitalizacija SPUSD je 2,382,207 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPUSD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute SoulPeg USD (SPUSD) v živo je $ 1.002, s spremembo 0.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPUSD v USD je $ 1.002 na SPUSD.
Kriptovaluta SoulPeg USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,382,207, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.38M SPUSD. V zadnjih 24 urah se je SPUSD trgovalo med $ 0.996592 (najnižje) in $ 1.005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.97149.
V kratkoročni uspešnosti se je SPUSD premaknil +0.07% v zadnji uri in +0.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije SoulPeg USD (SPUSD)
$ 2.38M
--
$ 2.38M
2.38M
2,378,315.812186071
Trenutna tržna kapitalizacija SoulPeg USD je $ 2.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPUSD je 2.38M, skupna ponudba pa znaša 2378315.812186071. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.38M.
Zgodovina cene SoulPeg USD, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.996592
24H Nizka
$ 1.005
24H Visoka
$ 0.996592
$ 1.005
$ 1.014
$ 0.97149
+0.07%
+0.50%
+0.13%
+0.13%
Zgodovina cen SoulPeg USD (SPUSD) v USD
Danes je bila sprememba cene SoulPeg USD v USD $ +0.00502216. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene SoulPeg USD v USD $ -0.0011161278. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene SoulPeg USD v USD $ +0.0043690206. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene SoulPeg USD v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00502216
+0.50%
30 dni
$ -0.0011161278
-0.11%
60 dni
$ +0.0043690206
+0.44%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto SoulPeg USD
Napoved cene SoulPeg USD (SPUSD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPUSD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SoulPeg USD (SPUSD) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena SoulPeg USD lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SoulPeg USD v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPUSD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SoulPeg USD.
Kaj je SoulPeg USD (SPUSD)
SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SoulPeg USD
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SoulPeg USD?
Če bi kriptovaluta SoulPeg USD rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SoulPeg USD.
Koliko je kriptovaluta SoulPeg USD vredna danes?
Današnja cena kriptovalute SoulPeg USD je $ 1.002. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta SoulPeg USD še vedno dobra naložba?
SoulPeg USD ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SPUSD, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto SoulPeg USD?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto SoulPeg USD v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute SoulPeg USD?
Cena kriptovalute SPUSD se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute SoulPeg USD v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SPUSD.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute SoulPeg USD?
Na ceno SPUSD vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,901.71
+1.09%
ETH
3,407.01
+3.32%
SOL
159.17
+2.41%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1977
+9.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SPUSD na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SPUSD/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute SoulPeg USD gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute SoulPeg USD letos rasla?
Cena kriptovalute SoulPeg USD bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute SoulPeg USD (SPUSD).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.